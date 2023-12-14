أبو ردينة: إسرائيل بعدوانها المتواصل على شعبنا تعبث بالنار وتجر المنطقة إلى حروب قد لا تنتهي

قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن إسرائيل بعدوانها المتواصل أدخلت نفسها والمنطقة في حالة حرب قد لا تنتهي، مشددا على ضرورة "تحمل الجميع مسؤولياته لوقف العدوان".

وأكد أبو ردينة في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" أن الرئيس محمود عباس منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة طالب بوقفه فورا، كذلك وقف الاقتحامات لمدن الضفة.

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وشدد على أن الموقف الفلسطيني واضح بضرورة الوقف الفوري للعدوان على غزة والدعوة إلى محاسبة إسرائيل.

وأوضح أن "لدى الشعب الفلسطيني كل الوسائل القانونية للدفاع عن حقوقه ومكتسباته، مؤكدا أن الشعب باق وصامد على أرضه والقدس هي بوصلته الأولى، ودونها لن يكون هناك سلام لأحد في المنطقة".

وجدد أبو ردينة التأكيد على أن الضفة بما فيها القدس وغزة أرض فلسطينية واحدة وأنه يجب إنهاء الاحتلال عن كامل هذه الأرض.

وأفاد بأن تصريحات الرئيس الأمريكي وانتقاده لتركيبة الحكومة الإسرائيلية يجب أن يتم تطبيقها وألا تبقى مجرد أقوال، مبينا أنه لا يجوز للإدارة الأمريكية الحديث عن حل الدولتين دون العمل على إلزام إسرائيل بتطبيقه.

وصرح الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية بأن بايدن منذ تسلمه الرئاسة لم يطبق أيا من وعوده.

وأكد أبو ردينة أنه دون إنهاء الاحتلال بالكامل وفق الشرعية الدولية فإنه لن يكون هناك أمن ولا سلام، مبينا أن السلام لن يكون بأي ثمن وأن إسرائيل لن تستطيع فرض رأيها على الشعب الفلسطيني.

المصدر: وكالة الأنباء الفلسطينية