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قصف جوي إسرائيلي ضد أهداف عدة في جنوب لبنان

أخبار العالم العربي

قصف جوي إسرائيلي ضد أهداف عدة في جنوب لبنان
AFP
القصف الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب
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أفاد مراسل RT بأن سلاح الجو الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية شنا منذ صباح اليوم الخميس، عددا من الهجمات على أهداف في قرى جنوب لبنان.

وقال مراسلنا إن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف تلة العويضة أطراف بلدة الطيبة، وأطراف بلدة الخيام تلة الحمامص، وأطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب.

وأفاد بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ غارات على أطراف بلدات مارون الراس وعيترون في القطاع الأوسط.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي شنت هجوما واسعا على أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وأعلن "حزب الله" أن عناصره استهدفوا عند الساعة 10:00 من قبل ظهر‎ ‌‏اليوم تجمعا ‌‏لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط ثكنة شوميرا (بلدة طربيخا اللبنانية المحتلة)‏ بالأسلحة ‌‏المناسبة.

المصدر: RT

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المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين