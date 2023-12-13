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نشر صور تظهر "آلية "متفحمة" تابعة للجيش الإسرائيلي "استهدفها حزب الله وقتل وجرح جميع أفرادها" (صور)

أخبار العالم العربي

نشر صور تظهر
AP
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نشر مراسل قناة "المنار" اللبنانية صورا تظهر آلية "متفحمة" تابعة للجيش الإسرائيلي، "استهدفها "حزب الله" بصاروخ موجه وقتل وجرح جميع أفرادها".

وعلى حسابه في منصة "إكس"، نشر مراس "المنار" علي شعيب الصور معلقا عليها بالقول: "آلية لجيش العدو "متفحمة" وسط الطريق داخل مستعمرة "المطلة" كانت المقاومة في لبنان استهدفتها بصاروخ موجه وقتل وجرح جميع أفرادها".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الأربعاء استهدافه عددا من المواقع الإسرائيلية عند الحدود الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

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وأفادت مصادر عبرية بأن عددا من الصواريخ تم إطلاقها من جنوب لبنان، وأصابت عدة منازل في مستوطنة المطلة على الحدود الإسرائيلية الشمالية.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT

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