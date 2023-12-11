رئيس مجلس المطلة: 3 إلى 5 صواريخ أُطلقت من جنوب لبنان وأصابت 15 منزلا بالبلدة ودمّرت أحدها بالكامل

أفادت مصادر عبرية بأن عددا من الصواريخ تم إطلاقها من جنوب لبنان، وأصابت عدة منازل في مستوطنة المطلة على الحدود الإسرائيلية الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس مجلس مستوطنة المطلة قائلا: "من 3 إلى 5 صواريخ مضادة للدروع أُطلقت من جنوب لبنان وأصابت 15 منزلا في البلدة الحدودية، وأحد البيوت دُمر بشكل كامل".

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وأعلن "حزب الله" اللبناني يوم الاثنين استهداف جنود ومواقع إسرائيلية عدة مقابلة لجنوب البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

كما أكد "حزب الله" يوم الأحد، استهدافه لعدد من المواقع الإسرائيلية وتجمعات للجنود قريبة من الحدود مع جنوب لبنان، وتحقيق إصابات مباشرة.

وأفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي استهدف يوم الاثنين عدة مناطق في جنوب لبنان.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT