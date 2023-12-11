تحديث مستمر.. قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف عدة قرى في جنوب لبنان

أفادت مراسلة RT بأن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف فجر اليوم الاثنين عدة قرى في جنوب لبنان، وسط معلومات عن إطلاق الصواريخ باتجاه بعض المواقع الإسرائيلية في القطاع الغربي.

وذكرت مراسلتنا أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف منطقة ميس الجبل في القطاع الأوسط، كما تم إلقاء قنابل مضيئة في أجواء المنطقة.

كما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية صاروخا على أطراف بلدة ‎مروحين، واستهدف القصف المدفعي تلة "هرمون" بين ‎رميش و ‎يارون ومنطقة "الحمامص" جنوب بلدة ‎الخيام بين القطاعين الأوسط والشرقي، وعلى أطراف بلدات يارين ومروحين والجبين وشيحين وطير حرفا في القطاع الغربي.

وتحدثت معلومات عن إطلاق صلية من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه بعض المواقع الاسرائيلية في القطاع الغربي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إطلاق 8 صواريخ من لبنان تجاه "معلوت ترشيحا" بالجليل الغربي.

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT