طائرات حربية إسرائيلية تنفذ غارات على منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن عددا من القذائف سقطت بين المنازل في بلدة عيتا الشعب جراء شن طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية مكثفة على منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان اليوم.

وأضافت الوكالة أن إسرائيل استهدفت أيضا أطراف بلدات عيتا الشعب ورامية والناقورة ومروحين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي شن "موجة واسعة من الهجمات على أهداف لحزب الله في لبنان" يوم الأحد.

المصدر: AP