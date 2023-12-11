"حزب الله" يعرض مشاهد من استهدافه لعدد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لعد من المواقع التابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود في جنوب لبنان

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقط فيديو يظهر "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية عدد من المواقع التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية".

أعلن "حزب الله" اللبناني يوم الاثنين استهداف جنود ومواقع إسرائيلية عدة في حنوب البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

كما أكد "حزب الله" يوم الأحد، استهدافه لعدد من المواقع الإسرائيلية وتجمعات للجنود على حدود جنوب لبنان، وتحقيق إصابات مباشرة.

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وأفادت مراسلتنا بأن الجيش الإسرائيلي استهدف يوم الاثنين عدة مناطق في جنوب لبنان.

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وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا وتبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" منذ بدء المواجهة بين "حماس" وإسرائيل في 7 أكتوبر.

المصدر: RT