بري: "غضب الله" سينزل على إسرائيل إن شنت الحرب على لبنان

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه "في حال شنت إسرائيل الحرب على لبنان غضب الله سينزل عليها"، مؤكدا أنه "لا توجد أي نية لدى لبنان بتوسيع الحرب".

وفي لقاء صحفي، أكد بري أن "حركة أمل ليست جهة في الحرب، وأنا شخصيا أعمل لعدم توسع الحرب، وثمة تواصل بيننا وبين "​حزب الله​" حول الحفاظ على قواعد الاشتباك، علما أن الحزب منذ بداية الحرب وحتى الآن لم يخرج في عملياته ضد جيش العدو عن قواعد الاشتباك، حيث أنه يركز حصرا على المواقع العسكرية، ونحن معه في ذلك"، مشددا على أن "إسرائيل هي التي تخرق القواعد يوميا بتوسيع دائرة اعتداءاتها واستهدافاتها المتتالية للمدنيين".

وجزم أنه "لا توجد أي نية لدينا بتوسيع الحرب، ولكن إن بادرت إسرائيل إلى حرب، وشنت عدوانا على ​لبنان​، فآنئذ الأمر يختلف، وسنواجهها وغضب الله سينزل عليها"، مشيرا إلى أنه "في هذه الحرب، ارتكبت ​إسرائيل​ جريمة العصر: إجرام في منتهى الفظاعة، مجازر مروعة، قَتلوا فيها حتى الآن وعن سابق تصور وتصميم، أكثر من 7500 طفل وأكثر من 5000 امرأة، وانتقموا حتى من ألعاب الأطفال".

وأضاف: "صحيح أننا نسمع دعوات الى تطبيق القرار 1701، وهذا أمر جيد، وخصوصا أننا في لبنان متمسكون بهذا القرار وملتزمون به، ونحن أكثر من يطالب بتطبيقه وإلزام إسرائيل بذلك"، مبينا أن "هذا القرار هو قرار دولي، أتى بوضوح على ذكر مزارع شبعا مرتين. وحدود لبنان الدولية معروفة ومحددة من سنة 1943، وهناك بعض النقاط الخلافية على الخط الأزرق جرت معالجة بعضها، وتبقى بضع نقاط ما زالت عالقة وتحتاج إلى معالجة".

المصدر: RT