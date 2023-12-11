تحديث مستمر.."حزب الله" اللبناني يعلن استهداف جنود ومواقع إسرائيلية في الجنوب وتحقيق إصابات مباشرة

أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين استهداف جنود ومواقع إسرائيلية عدة في حنوب البلاد، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.

وجاء في بيانات عدة لـ"حزب الله" أنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة":

‏ - عند الساعة 08:00‌‎ ‎ من مساء ال‏يوم الاثنين: "ردا على ‌‏العدوان الصهيوني على القرى والبلدات الجنوبية واستشهاد مختار بلدة الطيبة حسين علي منصور، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية قوة ‌‏إسرائيلية متمركزة داخل منزل في مستعمرة المطلة بالأسلحة الصاروخية، وتمت إصابتها إصابة ‌‏مباشرة وسقط عديدها بين قتيل وجريح".

- عند الساعة 05:40 ‌‎من مساء‎ ال‏يوم الاثنين: "استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمع مُشاة ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج شتولا ‏(قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وتم ‏تحقيق إصابات مباشرة".‏

‏- عند الساعة 03:35 ‌‎من‎ ‎بعد ظهر‎ ال‏يوم الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع البغدادي وتجمعا لجنود العدو وآلياته في محيطه بالقذائف المدفعية ‏وأوقعوا فيهما إصابات مؤكدة".‏

- عند الساعة 03:30 ‎من‎ ‎بعد ظهر‎ ‌ال‏يوم الاثنين: استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع حدب البستان بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 03:00‌‎ ‎ من‎ ‎بعد ظهر‎ ‌ال‏يوم الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الراهب بصواريخ بركان وحققوا فيه إصابات مباشرة".‏

- عند الساعة 03:00‌‎ ‎ من‎ ‎بعد ظهر‎ ‌ال‏يوم الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية ثكنة ‏برانيت بالقذائف المدفعية وتم إصابتها إصابة مباشرة".‏

- عند الساعة 11:00‌‎ ‎ من‎ ‎صباح‎ ‌ال‏يوم الاثنين: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا ‏لجنود الإحتلال الإسرائيلي في محيط موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة ‏المناسبة وتم تحقيق إصابات مباشرة".‏

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يتبع..