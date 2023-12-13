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دمار في قرية لبنانية حدودية جراء القصف الإسرائيلي

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أظهرت مشاهد مصورة آثار القصف الإسرائيلي الذي طال عددا من المنازل في بلدة كفركلا جنوب لبنان وأدى إلى مقتل أحد عناصر "حزب الله".

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"حزب الله" ينعى أحد مقاتليه

المصدر: RT

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