دمار في قرية لبنانية حدودية جراء القصف الإسرائيلي

تاريخ النشر:13.12.2023 | 12:53 GMT |
آخر تحديث:13.12.2023 | 12:58 GMT | فيديوهات
أظهرت مشاهد مصورة آثار القصف الإسرائيلي الذي طال عددا من المنازل في بلدة كفركلا جنوب لبنان وأدى إلى مقتل أحد عناصر "حزب الله".
المصدر: RT
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عسكريين إضافيين عدا الـ8 الذين أعلن عن مقتلهم في وقت سابق من اليوم، ما يرفع حصيلة قتلاه منذ الأمس إلى 10.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض إن "الدفء والتواصل الذي أشعر به مع الجالية اليهودية لا يتزعزع".
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل بدأت تفقد الدعم في مواجهة القصف العشوائي لقطاع غزة وأن على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "استبدال حكومته".
قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي وسكرتير الرئيس الأسبق للمعلومات، إنه لا يدعي أن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان ديمقراطيًا.
أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على محاور التوغل.
أعلم الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء أن " سفينة صواريخ من طراز "ساعر 6" أقلعت لأول مرة في البحر الأحمر".
كشفت وسائل الإعلام المصرية عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية في مصر، وفقا لما تم فرزه من أصوات الناخبين في 55 لجنة عامة.
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء، على التقارير التي أفادت بأن إسرائيل بدأت بإغراق بعض الأنفاق في قطاع غزة بمياه البحر لتدمير شبكة الأنفاق، التي زعمت أن "حماس" تستخدمها.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة إسرائيلية جديدة يجري الإعداد لها حاليا لإدارة قطاع غزة عقب انتهاء الحرب الجارية.
وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص "موت اتفاق أوسلو".
صدر اليوم الثلاثاء عدد من الأوامر الملكية عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
رفع ممثل إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، صورة رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، كتب عليها رقم هاتف الأخير، وطالب الراغبين بوقف إطلاق النار في غزة بالاتصال به.
كشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تفاصيل مقتل 15 ضابطا وجنديا إسرائيليا في حي الشجاعية في قطاع غزة.
أصيب سياسي تركي أمس الثلاثاء بأزمة قلبية خلال كلمة ألقاها عن الحرب في قطاع غزة، وندد فيها بالإجراءات الإسرائيلية في القطاع.
صوتت 153 دولة بينها روسيا والصين لصالح مشروع قرار مصري موريتاني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بينما صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 25 عن التصويت.
قال مسؤول أمريكي إن صاروخين أطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن أخطآ إصابة ناقلة تجارية بالقرب من مضيق باب المندب اليوم الأربعاء.
أفاد مسؤولون أمريكيون مطلعون بأن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية ضخ مياه البحر إلى مجمع الأنفاق التابع لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم الثلاثاء إن هناك خلافات مع الولايات المتحدة حول اليوم التالي لقطاع غزة، مؤكدا أن حركة فتح "لن تكون هناك" بعد الحرب.
توفي لاعب يبلغ من العمر 21 عاما يدعى كايو هنريكي وأصيب خمسة لاعبين آخرين بجروح وحروق بعدما ضربت صاعقة رعدية أرض الملعب أثناء مباراة لكرة القدم للهواة في كأس البرازيل.
تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية الترويج لفكرة التهجير للشعب الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية إلى دول أخرى من أجل تصفية القضية الفلسطينية.
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن توجه جديد تقوم به إسرائيل حاليا في ما يتعلق بنقل المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة عبر مصر.
علقت الرئاسة الفلسطينية على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول استعداد الجيش الإسرائيلي للمواجهة مع أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية.
أكد الناطق العسكري باسم "سرايا القدس" أبو حمزة أنه " مهما طالت الحرب مع إسرائيل فنحن أهلها"، لافتا إلى أن "المعركة اليوم هي تصفية حساب مع الشعب الفلسطيني".
وجه رئيس الشاباك الإسرائيلي رونان بار رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كتب فيها أن "الذين يطمحون ليروا عالما أكثر أمانا يجب أن يمتنعوا عن التدخل بنا أو إيقافنا".
على مدى عقود اختار أثرياء العالم حماية أصولهم في مناطق تتوزع بين جزر كايمان وسويسرا وجزر العذراء البريطانية، لكن مركزا جديدا للثروة أصبح يحظى بشعبية كبيرة في أوساط المليارديرات.
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالأغلبية لصالح القرار المقدم من مصر وموريتانيا والذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
أثار الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي وسكرتير الرئيس الأسبق، حالة من الجدل بعد تصريحاته عن الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.
عشرون عاما مرت على "الفجر الأحمر"، الاسم التي أطلقه الأمريكيون على عملية اعتقال الرئيس العراقي صدام حسين، وانتزاعه بطريقة مذلة من "حفرة العنكبوت" بمدينة الدور قرب تكريت.
نشر الجيش الإسرائيلي فيدو للمعارك التي خاضها جنوده في حي الشجاعية شمال قطاع غزة أمس الثلاثاء، وقتل فيها 10 من عسكرييه بكمين نصبته "كتائب القسام".
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادرها أن فلاديمير زيلينسكي طالب واشنطن خلال زيارته مؤخرا للولايات المتحدة بتزويد قوات كييف بصواريخ ATACMS بعيدة المدى.
قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" أن "هناك مخاوف حادة في مصر من تبعات هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وتأثير ذلك على الملاحة البحرية عبر قناة السويس".
يعتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الموساد الذي كان تأسس في 13 ديسمبر عام 1949، سقط في 7 أكتوبر في أسوأ فشل منذ حرب أكتوبر 1973.
استخدم النائب البولندي اليميني المتطرف غريزيغورز براون، اليوم الثلاثاء، مطفأة حريق لإطفاء شموع عيد "الحانوكا" اليهودي في البرلمان البولندي.
عن العوامل التي جعلت بكين تنحاز بوضوح إلى موقف روسيا في الصراع مع أوكرانيا، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد":
انفجر الانقسام بين إسرائيل والولايات المتحدة، إلى العلن يوم الثلاثاء، إذ حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن القادة الإسرائيليين يفقدون الدعم الدولي لحربهم على قطاع غزة.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
علقت حركة "حماس" اليوم الثلاثاء على تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول جهوزية الجيش لمهاجمة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية.
قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، الوزير جدعون ساعر، أن من المهم الحفاظ على حكومة الطوارئ الإسرائيلية الحالية خلال الحرب"، وذلك ردا على مهاجمتها من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.
علق رئيس نادي أنقرة غوجو، فاروق قوجة، على واقعة اعتدائه على الحكم خليل أوموت ملر الذي قاد مباراة فريقه ضد تشايكور ريزا سبور أمس الاثنين في الدوري التركي لكرة القدم.
وقعت مشاحنات وتوترات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيرة المواصلات وزعيمة حزب العمل، ميراف ميخائيلي، خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست الإثنين.
أعلن نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فوز الاقتصادي الدكتور محمد العريان، رئيس كلية كوينز بجامعة كامبريدج، بجائزة "نوابغ العرب".
دخلت الحرب على غزة يومها الـ67 وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث تستمر
القوات الإسرائلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع.
حول ما ينتظره الغرب من خليفة زيلينسكي في حال رحيله ومصلحة روسيا الاستراتيجية في بقائه حتى تنجز عمليتها الخاصة، كتب دميتري بوبوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اجتماع مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، أنه وقع مرسوما بتخصيص حزمة مساعدات جديدة بقيمة 200 مليون دولار لكييف.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء استهدافه لعدد من المواقع الإسرائيلية ونقاط انتشار للجنود على حدود جنوب لبنان، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.
قال متحدث باسم شركة "بوما" (Puma) إن العلامة التجارية الألمانية ستنهي رعايتها للمنتخب الإسرائيلي لكرة القدم، عندما ينتهي عقدها في العام 2024.
كشف مصدر مطلع في الكونغرس، أن مجلس النواب الأمريكي يعتزم يوم الأربعاء، التصويت على قرار يسمح بإجراء مزيد من التحقيق في الاتهام المحتمل للرئيس جو بايدن.
أفاد تقرير لمجلس الذهب العالمي بأن البنوك المركزية في العالم تواصل شراء الذهب، حيث أضافت نحو 42 طنا من المعدن النفيس إلى خزائنها في أكتوبر الماضي.
صرح مسؤولون في البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست"، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يظهر تعاطفا كافيا مع المدنيين الفلسطينيين، على الرغم من تعاطفه مع الكثير من الناس.
أثارت لقطة تجمع بين إيغور كورونادو لاعب اتحاد جدة، والحكمة الأمريكية توري بينسو التي قادت مباراة "النمور" مع نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي الثلاثاء موجة من التعليقات الطريفة.
شهد العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني المدعوم من التحالف العربي اليوم الثلاثاء عرضا بحريا في مدينة المخا بمحافظة تعز.
قال الحاخام الإسرائيلي اليميني المتشدد عوزي شرباف، إنه يجب عودة الاستيطان إلى غزة، وأن كلا من شبه جزيرة سيناء ونهر النيل أراض إسرائيلية.
أصدرت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الحوثيون، اليوم الثلاثاء، بيانا بخصوص استهداف ناقلة نرويجية في البحر الأحمر.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لن توافق على أي اتفاقيات للتسوية في الشرق الأوسط تمس أمن إسرائيل، ولا تشمل قيام دولة فلسطين.
حجز اتحاد جدة السعودي مقعده في ربع نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك بفوزه على أوكلاند سيتي النيوزيلندي 3-0 يوم الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.
أقر الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء بقصف عدد من المواقع العسكرية التابعة للجيش السوري، في اعتراف نادر الحصول.
حكى الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض كيف نجا "والده" من هجوم حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
توعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي برج قوي على هجمات الحوثيين مؤكدا بذل قصارى الجهد للحفاظ على الطرق البحرية مفتوحة نحو إسرائيل
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن التصريحات حول رغبة الولايات المتحدة إجبار روسيا على التفاوض مع أوكرانيا بشروط كييف في عام 2024، هي مجرد كلام فارغ.
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي الأمريكيان تحذيرا جديدا من المخاطر المحتملة على السلامة في الولايات المتحدة، نتيجة للحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه لنقطتي تجمع لجنود في الجيش الإسرائيلي في مستوطنة المطلة عند حدود لبنان الجنوبية.
دخلت الحرب على غزة يومها الـ68 حيث تستمر القوات الإسرائلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
أعلنت وزارة النقل الجزائرية أمس الثلاثاء عن استئناف رحلات الطيران إلى سوريا ولبنان، بعد سنوات من الانقطاع.
أفادت وسائل إعلام عبرية بأنه تم "إغراق حساب وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف في تطبيق "واتسآب" بآلاف رسائل التهديد والتسجيلات الصوتية، من أرقام هاتفية برمز "إندونيسيا".
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع الحكم الدولي لكرة القدم خليل أوموت ملر، معربا له عن أسفه حيال حادث الاعتداء عليه عقب مباراة بالدوري المحلي أمس الاثنين.
قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن السفينة النرويجية التي استهدفها الحوثيون، كان من المفترض أن تدخل ميناء أسدود في 4 يناير المقبل.
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الولايات المتحدة تتوقع أن تقوم إسرائيل بتغيير تكتيكاتها القتالية في قطاع غزة بحلول شهر يناير المقبل.
أعلن السيناتور الأمريكي، إريك شميدت، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لم يقدم أي شيء جديد خلال لقائه مع مجلس النواب الأمريكي.
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم أن "الحزب لن يرضخ لأية إشارة من أي جهة تتحدث عن تسوية أو إضعاف أو إنهاء لسلاحهم"، مشددا على أن "الحزب يقف لإسرائيل بالمرصاد".
نقلت "رويترز" عن 3 دبلوماسيين أن مسؤولين من أكثر من 20 دولة من بينها إسرائيل، سيجتمعون بباريس يوم الأربعاء بهدف بحث كيفية الحد من تمويل "حماس" وأنشطتها على الإنترنت.
وجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إنذارا نهائيا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مهددا بالاستقالة من الحكومة أذا تم تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.
نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، بياناً شكرت فيه الناخبين على إقبالهم الكبير، مشيرة إلى أن ذلك يثبت الوعي الكبير للشعب المصري.
قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستمد قوته من دعم الأغلبية الساحقة من مواطنيه، وهذا الأهم.
وجه رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لجماعة "أنصار الله" في اليمن مهدي المشاط اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المقاتلين الحوثيين بخصوص التصعيد الإسرائيلي.
قد يعيش قراصنة الإنترنت في ظلال العالم الرقمي، ولكن أحد المتسللين المحترفين شارك علامات تدل على أنهم يتربصون في هاتفك الذكي.
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن عملية خاصة في قطاع غزة نفذتها كتيبة "كركال" القتالية النسائية الإسرائيلية، المسؤولة عن حماية الحدود مع مصر.
علقت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول المساعدات المخصصة لأوكرانيا، وتساءلت عن جدوى "الاستثمار" الأمريكي بدعم أوكرانيا.
يحاول نتنياهو إنقاذ شعبيته التي تدهورت على خلفية الحرب ضد غزة بالقضاء على قيادة حماس، فهل يتحقق له ذلك؟ حول هذا الموضوع، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا":
قرر محافظ شمال سيناء في مصر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، تعطيل الدراسة في جميع مدارس المحافظة يوم الأربعاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية.
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، اليوم الثلاثاء، أنه سيبحث في محادثاته المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين جدولا زمنيا للحرب في غزة.
قال الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الوضع في قطاع غزة اليوم مشابه لحصار لينينغراد خلال الحرب العالمية الثانية.
نشرت مجلة "يسرائيل ديفينس" التي يصدرها الجيش الإسرائيلي تقريرا حول الأسلحة المصرية الجديدة التي تمت صناعتها في مصر، وكشف عنها مؤخرا في معرض الأسلحة الدولي "أيديكس".
يواجه رئيس نادي أنقرة غوجو التركي، فاروق قوجه، عقوبة السجن عقب اعتدائه بالضرب على الحكم خليل أوموت ميلر بعد مواجهة فريقه أمام تشايكور ريزه سبور، مساء الاثنين في الدوري التركي.
وصف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور القرار الذي تبنته الجمعية العامة للمنظمة بأغلبية ساحقة والذي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في قطاع غزة بأنه "يوم تاريخي".
قال متحدث الحكومة الإسرائيلية أوفير جندلمان إنه يمكن تحويل غزة إلى جنة ولكن "بعد استئصال التنظيمات الإرهابية منها"، محذرا من أن بيروت ستواجه مصير غزة إن قرر "حزب الله" الحرب.
قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، قد تصل إلى 62% من بين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.
تلقى الرئيسان، الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والأمريكي جو بايدن، سؤالين غير متوقعين خلال زيارة زيلينسكي إلى واشنطن.
حذر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي، مساء يوم الثلاثاء، السفن العابرة للبحر الأحمر من التوجه إلى الموانىء الإسرائيلية تجنبا للمخاطر.
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، على خلفية اللقاء المرتقب بين فلاديمير زيلينسكي وجو بايدن، أنه فقط في ظل رئاسته هو يمكن تجنب اندلاع حرب عالمية ثالثة.
عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين مشاهد من استهدافها للتحشدات العسكرية الإسرائيلية وجنود الجيش الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس بغزة.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أفضل لاعب في مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في افتتاح كأس العالم للأندية 2023.
كشف الخبير الأوروبي والضابط السابق في حلف "الناتو" بيير أنرو، عن السياسي الأوروبي الذي يؤرق الاتحاد الأوروبي في مفاوضاته حول تمويل أوكرانيا وتسليحها.
قام النائب البولندي اليميني المتطرف غريزيغورز براون اليوم الثلاثاء بخطوة غير متوقعة في مبنى البرلمان، حيث استخدم مطفأة حريق لإطفاء شموع عيد "الحانوكا" اليهودي.
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، أن صاروخا أطلقه الحوثيون من اليمن، أصاب ناقلة ترفع علم النروج في البحر الأحمر، مشيرة إلى أنه لم ترد أي أنباء عن وقوع ضحايا.
تداول نشطاء إسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالوا "إنها جديدة ولعشرات المعتقلين الفلسطينيين في قطاع غزة".
رد سفير إسرائيل لدى بولندا، يعقوب ليفني، على استخدم عضو في البرلمان من اليمين المتطرف مطفأة حريق لإطفاء شموع عيد "حانوكا" اليهودي في البرلمان البولندي.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2023.
كشف ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، كيف تمكنت روسيا من تعطيل معدات المراقبة الأمريكية القوية فوق شبه جزيرة القرم.
أثارت تشكيلة منتخب إفريقيا لعام 2023 التي كشف عنها الاتحاد القاري لكرة القدم خلال حفل توزيع جوائزه السنوية أمس الاثنين بمراكش المغربية جدلا واسعا بسبب غياب ياسين بونو ورياض محرز.
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