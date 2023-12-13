دمار في قرية لبنانية حدودية جراء القصف الإسرائيلي

أظهرت مشاهد مصورة آثار القصف الإسرائيلي الذي طال عددا من المنازل في بلدة كفركلا جنوب لبنان وأدى إلى مقتل أحد عناصر "حزب الله".

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المصدر: RT