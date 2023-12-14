 
مباشر

"كتائب القسام" تعلن استهداف دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في عدة محاور بقطاع غزة

أخبار العالم العربي

RT
دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wlln

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة، وأكدت أن النيران اشتعلت فيهما.

وذكرت في بيان مقتضب أنها استهدفت 4 دبابات من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

إقرأ المزيد
غالانت خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي: القضاء على حماس يحتاج أشهرا
غالانت خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي: القضاء على حماس يحتاج أشهرا

وأضافت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت أيضا أنها استهدفت 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى 3 دبابات وجرافتين عسكريتين بقذائف "الياسين 105" في شارع اليرموك بمدينة غزة.

وأكدت الكتائب أنها دكت تحشدات آليات متوغلة شرق وشمال غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي السياق، كشفت "كتائب القسام" أنها استهدف غرف القيادة الميدانية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

إقرأ المزيد
أبو ردينة: إسرائيل بعدوانها المتواصل على شعبنا تعبث بالنار وتجر المنطقة إلى حروب قد لا تنتهي
أبو ردينة: إسرائيل بعدوانها المتواصل على شعبنا تعبث بالنار وتجر المنطقة إلى حروب قد لا تنتهي

كما أكدت أن مسلحي "القسام" تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين شمال غرب مدينة غزة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت في بيان ارتفاع عدد القتلى إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50.897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 445 منذ 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أبرز محاور ونقاط المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين (فيديو)