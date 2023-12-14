"كتائب القسام" تعلن استهداف دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في عدة محاور بقطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أنها استهدفت دبابتين إسرائيليتين بقذائف "الياسين 105" في تل الزعتر شمال قطاع غزة، وأكدت أن النيران اشتعلت فيهما.

وذكرت في بيان مقتضب أنها استهدفت 4 دبابات من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

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وأضافت الكتائب أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد وأوقعت في صفوفها قتلى وجرحى في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأعلنت أيضا أنها استهدفت 3 آليات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى 3 دبابات وجرافتين عسكريتين بقذائف "الياسين 105" في شارع اليرموك بمدينة غزة.

وأكدت الكتائب أنها دكت تحشدات آليات متوغلة شرق وشمال غرب مدينة غزة بقذائف الهاون.

وفي السياق، كشفت "كتائب القسام" أنها استهدف غرف القيادة الميدانية في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى وقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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كما أكدت أن مسلحي "القسام" تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين شمال غرب مدينة غزة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت في بيان ارتفاع عدد القتلى إلى 18787 بالإضافة إلى إصابة 50.897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 445 منذ 7 أكتوبر الماضي.

المصدر: RT