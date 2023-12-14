غالانت خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأمريكي: القضاء على حماس يحتاج أشهرا

أفادت القناة "13" العبرية بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن القضاء على حماس يحتاج أكثر من عدة أشهر.

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وأضاف غالانت خلال اجتماع مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تل أبيب، أن "حماس منظمة إرهابية بنت نفسها على مدى عقد من الزمن لمحاربة إسرائيل، وشيدت بنية تحتية تحت الأرض وفوق الأرض وليس من السهل تدميرها".

وتابع قائلا: "سيتطلب الأمر فترة من الزمن.. سيستمر الأمر أكثر من عدة أشهر، لكننا سننتصر وسوف ندمرهم (حماس).

وأكد غالانت أن إسرائيل ستدعم الجهود الدولية في مواجهة التهديدات البحرية وستدافع عن نفسها ضد أي تهديد.

وأعرب عن تقديره العميق للإدارة الأمريكية للدعم المستمر المقدم لإسرائيل في جهودها لإعادة الرهائن إلى ديارهم.

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وذكرت وسائل إعلام عبرية أن غالانت قدم تفاصيل حول الحرب الحالية، مشيرة إلى أن المستشار الأمريكي ووزير الدفاع ناقشا خطط مواصلة القتال ضد حماس في قطاع غزة والجهود المبذولة لإزالة التهديد على الحدود اللبنانية وضرورة إعادة سكان شمال القطاع إلى منازلهم في أقرب وقت ممكن.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش الطرفان التهديدات المختلفة في الشرق الأوسط.

وفي بيان أصدرته الدفاع الإسرائيلية، صرح غالانت بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تشتركان في مصالح مشتركة وقيم مشتركة، مشيرا إلى أنهم وفي هذه الحرب يتشاركون أيضا في أهداف مشتركة مهمة لإسرائيل وضرورية لبقية المنطقة وللشرق الأوسط.

وأوضح أنه "ليس من السهل زج الديمقراطية في الحرب".

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية