نادي الأسير الفلسطيني: حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية بلغت 4400 شخص

أعلن نادي الأسير الفلسطيني اعتقال القوات الإسرائيلية 17 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، لتصل حصيلة المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى 4400.

وأشار نادي الأسير إلى أن من بين المعتقلين فتاة من الخليل وأسرى سابقين، وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة بيت أمر بمدينة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات وطوباس وبيت لحم والقدس ونابلس ورام الله.

وأضاف البيان: "تواصل السلطات الإسرائيليّة تنفيذ حملات اعتقالات واسعة في الضّفة الغربية، تحديدا في محافظة جنين ومخيمها، التي تتعرض لعدوان شامل فمنذ بدء العملية العسكرية صباح يوم 12 ديسمبر الجاري، وحتى تاريخ اليوم، اعتقلت القوات الإسرائيلية مئات المواطنين، جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد تعرضهم لتحقيق ميداني وعمليات تنكيل في معسكر (سالم)".

وأشار البيان إلى أنه "وفي ضوء استمرار العملية الإسرائيلية العسكرية في جنين وحملات الاعتقال المرتبطة بها، لم يتسن التأكّد من أعداد المعتقلين بدقة في محافظة جنين ومخيمها، علما أن حملة الاعتقالات هذه هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى".

المصدر: RT