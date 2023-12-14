مقتل فلسطينيين 2 وإصابة 3 آخرين باليوم الثالث من العملية الإسرائيلية المستمرة في جنين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة 3 آخرين، أحدهم بحالة حرجة، في اليوم الثالث من العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في جنين.

وقالت الوزارة إن "شهيدين و5 مصابين وصلوا إلى مستشفى ابن سينا في جنين بينهم مصاب بجروح خطيرة"، بينما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر في مستشفى الرازي تأكيدها أن 5 إصابات بينها اثنتان وصفت بالخطيرة، وصلت إلى المستشفى.

وقالت وكالة "وفا" إن "مواطنين استشهدا وأصيب 10 آخرون، في قصف طائرات إسرائيلية مسيرة للحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها منذ فجر الثلاثاء".

وقالت مراسلتنا، إن الجيش الإسرائيلي دمر أحد المنازل في شارع مهيوب قرب مخيم جنين، خلال العملية العسكرية المستمرة لليوم الثالث.

وأظهرت مشاهد مصورة الدمار الكبير الذي أحدثته الجرافات الإسرائيلية في البنية التحتية عند مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

ولفتت "وفا" إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف "أنيرجا" تجاه عدد من المنازل في الحي، وداهمت عدة منازل في الحي وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الجيش الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنازلهم.

وفجرت القوات الإسرائيلية منزلا في حارة الدمج بمخيم جنين، ما أدى إلى اشتعال النيران في المكان، ودفعت بتعزيزات عسكرية جديدة لمدينة جنين ومخيمها.

ونقلت "وفا" عن مصادر محلية قولها إن طائرات مسيرة قصفت منزلا في المخيم، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية عددا من مساجد المخيم، واستخدم الجنود مكبرات صوت المساجد للغناء، في خطوة استفزازية، مشيرة إلى اندلاع مواجهات عنيفة حيث قام الأهالي بالتكبير في مكبرات الصوت في عدد من المساجد، ردا على هذه الأعمال الاستفزازية.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أفاد بأن "عدد حالات الاعتقال في محافظة جنين منذ بدء عدوان الاحتلال فجر الثلاثاء والمستمر حتى الساعة بلغ أكثر من 500، وقد جرى الإفراج عن غالبيتهم بعد تحقيق ميداني تم معهم في معسكر (سالم)، فيما لم يتسن التأكد من عدد من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، والأعداد مرشحة للارتفاع مع تواصل حملات الاعتقال، التي يرافقها عمليات تنكيل بحق المواطنين".

إلى ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجرا، بلدتي جماعين وعزموط في محافظة نابلس، ومدينة بيت لحم، وبلدة بيت فجار بالمحافظة، وأطراف مخيم قلنديا شمال القـدس المحتلة، وبلدة الجيب شمال غربها.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة منازل وعاثت في محتوياتها خرابا، واحتجزت ساكنيها.

كذلك اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، مدينة أريحا ومخيم عين السلطان عبر المدخل الشمالي لمدينة أريحا.

المصدر: RT+ وفا