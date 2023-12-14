ساليفان يكشف عن استراتيجية إسرائيلية تجاه السنوار والضيف وعيسى دون تحديد فترة زمنية

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان أن إسرائيل ستستمر بملاحقة القياديين البارزين في حماس، يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسى، مشيرا إلى أنه لا يعرف كم سيستغرق ذلك وقتا.

وقال جيك ساليفان في تصريح للقناة 12 الإسرائيلية إن إسرائيل ستستمر في ملاحقتهم، معتبرا أنها "تواجه عدوا يستخدم المدنيين دروعا بشرية".

وأضاف: "في نهاية المطاف يجب أن تكون غزة والضفة الغربية تحت سلطة واحدة ولا تشكل تهديدا لإسرائيل".

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وفي سياق متصل، كشف ساليفان للقناة الإسرائيلية أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تشكيل "تحالف دولي" لضمان حرية الملاحة من هجمات الحوثيين.

يشار إلى أن زيارة ساليفان التي بدأها اليوم إلى إسرائيل تعتبر الأولى له منذ اندلاع الحرب في غزة، وقد تم الإعلان عن هذه الزيارة في وقت سابق أنها ستتم في نهاية هذا الأسبوع.

من جهتها، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية في وقت سابق، أن مستشار الأمن القومي ساليفان، سيصل إلى إسرائيل ما بين يومي الخميس أو الجمعة المقبلين في زيارة هي الأولى منذ اندلاع الحرب.

ويلتقي خلالها مع كبار المسؤولين في إسرائيل ويناقش معهم، من بين أمور أخرى، زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

وأعلن ساليفان، يوم الثلاثاء الماضي، أنّه سيبحث في محادثاته المقبلة مع المسؤولين الإسرائيليين جدولا زمنيا لنهاية الحرب في غزة.

وقال إنه سيبحث مع المسؤولين الإسرائيليين جدولهم الزمني لنهاية الحرب في غزة في المحادثات المقبلة، وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل للحد من وفيات المدنيين الفلسطينيين في غزة، بحسبما نقلت "وول ستريت جورنال".

المصدر: RT