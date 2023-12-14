يحيى سريع: القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة

أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين العميد يحيى سريع، أن القوات البحرية نفذت عملية عسكرية ضد سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل بطائرة مسيرة.

وأضاف العميد يحيى سريع في البيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية ضد سفينة حاويات "ميرسيك جبرلاتر" كانت متجهة إلى إسرائيل وقد تم استهدافها بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة".

وتابع قائلا إن "عملية الاستهداف جاءت بعد رفض طاقم السفينة الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية".

وأكد أن القوات المسلحة اليمنية نجحت في منع مرور عدة سفن كانت متجهة للكيان الإسرائيلي خلال 48 ساعة الماضية.

واختتم يحيى سريع بيانه بالقول "إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها في منع كافة السفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية

بسم الله الرحمن الرحيم



انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة واستجابةً لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا.



نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون… — العميد يحيى سريع (@army21ye) December 14, 2023

المصدر: RT