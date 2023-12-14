مستوطنون يعتدون على رئيس لجنة المتابعة العليا وأعضاء "الكنيست" بالمحكمة العليا (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول، يوم الخميس، مستوطنين يعتدون على رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، وعلى أعضاء "الكنيست"، بعد انتهاء جلسة المحكمة العليا ورفض الشرطة إقامة وقفة احتجاجية.

وكان رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، والنائبين أحمد الطيبي ويوسف العطاونة، قد حضروا جلسة الالتماس الذي قدمته لجنة المتابعة العليا ضد القرار القاضي بمنع تنظيم نشاطات احتجاجية ضد الحرب.

وأدانت كتلة "الجبهة والعربية للتغيير" الاعتداء على "النائبين الدكتور أحمد الطيبي ويوسف العطاونة من قبل المستوطنين، بعد انتهاء جلسة المحكمة العليا".

وأوضحت في بيان أن "الاعتداء من قبل المستوطن روم، على السيد محمد بركة وعلى النواب أحمد الطيبي ويوسف العطاونة قد تم داخل أروقة المحكمة، فور انتهاء الجلسة وخروجهم من قاعة المحكمة".

كما أضاف البيان: "الاعتداء قد تم بالرغم من تواجد أمن المحكمة، وعناصر من الشرطة". وأكدت كتلة "الجبهة والتغيير": "هذا فشل ذريع وتواطؤ من أمن المحكمة والشرطة بهذه الحادثة خاصة أن المستوطن خرج وهو مسلح برشاش أوتوماتيكي".

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ69، تواصل القوات الإسرائيلية قصف مختلف مناطق القطاع شمالا وجنوبا، بينما تطرح الخسائر الكبيرة للجيش الإسرائيلي أسئلة بشأن جدوى التوغل البري. فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 18787 قتيلا، وإصابة أكثر من 50 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

المصدر: RT