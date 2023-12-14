واشنطن ولندن تدرجان قيادات بالحرس الثوري الإيراني على لائحة العقوبات بسبب دعم حماس و"الجهاد" في غزة

فرضت بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة عقوبات طالت 5 شخصيات إيرانية، منها قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عقوبات على 8 جهات فاعلة في إيران (بينها 5 شخصيات إيرانية) "بسبب دعم طهران لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة".

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وقالت الخزانة الأمريكية في بيان لها إن "المملكة المتحدة تتخذ أول إجراء لها ضمن الإجراءات الجديدة المرتبطة بإيران، حيث تستهدف ثماني جهات فاعلة، بما في ذلك قاآني، والأفراد المرتبطين بدعم إيران لـحماس وحركة الجهاد الإسلامي".

وذكر البيان أن 7 من الذين اشتملتهم العقوبات "تم استهدافهم مسبقاً من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قاآني والمسؤول الكبير في الحرس الثوري الإيراني محمد سعيد إزادي".

وأوضح بيان الخزانة الأمريكية أنه تم إدراج المسؤول بالحرس الثوري ماجد زارع (زاري) على قائمة العقوبات، "حيث يشارك في دعم الحرس لحركات المقاومة في المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلنت الخارجية البريطانية في بيان أن لندن "فرضت عقوبات على سبعة أفراد آخرين على صلة بحركة حماس، لمواجهة التهديد المستمر الذي تسببه" بحسب قولها، مضيفة أن العقوبات فُرضت بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف شخصيات رئيسية في الشبكات الممولة لـ"حماس"، بما في ذلك أفراد من لبنان والجزائر، وتشمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، محمود الزهار، وعلي بركة رئيس دائرة العلاقات الخارجية بالحركة.

والشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا حزمة عقوبات، تشمل أفراداً وكيانات "على صلة بحركة حماس"، حسبما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية.

الجدير ذكره أن هذه الحزمة من العقوبات هي الثالثة منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

المصدر: وكالات