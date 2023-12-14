ميليكوف: تفاعل بوتين مع أحداث غزّة مهم جداً بالنسبة للداغستانيين

قال رئيس جمهورية داغستان الروسية، سيرغي ميليكوف، يوم الخميس، إن تصريح الرئيس بوتين بأن قيادة البلاد تتخذ إجراءات لتحقيق السلام في الشرق الأوسط أمر مهم بالنسبة لسكان داغستان.

ونشر ميليكوف مقطع فيديو على قناته في "تيلغرام" قال فيه: "بالطبع، من المهم بالنسبة لنا، بالنسبة للداغستانيين، أن فلاديمير فلاديميروفيتش لم يتجاهل السؤال، وأجاب عن سؤال أحد المراسلين الذين أثاروا مشكلة الأحداث في الشرق الأوسط،..مرة أخرى، صاغ رئيسنا بوضوح موقف روسيا الاتحادية، والذي يتلخص اليوم بأن بلادنا وقيادة بلادنا ستبذل كل ما في وسعها لتحقيق السلام في الشرق الأوسط".

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وأضاف: "منذ اليوم الأول لبداية إراقة الدماء في قطاع غزة، استجاب الداغستانيون بتفاعل شديد للمشاكل التي يواجهها الشعب الفلسطيني. ومنذ الأيام الأولى، تم تلقي مقترحات مختلفة من جميع الفئات، ومن جميع طبقات السكان الداغستانيين، مع مقترحات للمساعدة، وما علق عليه فلاديمير فلاديميروفيتش اليوم على مشاركة روسيا في التسوية السلمية، وبالطبع اندفاع الداغستانيين وما تلا ذلك.. من تنفيذ لهذه الرغبة في مساعدة الفلسطينيين، يؤكد صحة اختيار مواطنينا".

ووصف الرئيس بوتين، خلال مؤتمره الصحفي السنوي، ما يحدث في قطاع غزّة بالكارثة، وقال إن روسيا ستزيد إمدادات المعدات الطبية والأدوية للضحايا في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي نوفمبر، أرسلت داغستان عشرات الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزّة الذين عانوا أثناء تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما استقبلت الجمهورية منذ 25 نوفمبر عدة مجموعات من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزّة- أكثر من 150 شخصا، بينهم أكثر من 80 طفلا، ويعيشون الآن في أحد المجمعات الترفيهية المطلة على البحر.

المصدر: نوفوستي