توقيف 200 شخص على خلفية اقتحام مطار محج قلعة في داغستان بعد هبوط طائرة تقل إسرائيليين

أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن الشرطة أوقفت 201 مواطن بتهمة الإخلال بالنظام العام بعد أعمال الشغب في مطار محج قلعة بجمهورية داغستان الروسية.

وتواصل وزارة الشؤون الداخلية الروسية وجهاز الأمن الفيدرالي ومكتب التحقيقات تحرياتها لمعرفة الدوافع وراء هذا الشغب.

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وأكد رئيس جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف، أن أعمال الشغب التي وقعت في مطار محج قلعة عاصمة الجمهورية الأحد الفائت، كانت بتحريض وتوجيه خارجي من أوكرانيا.

وكانت هيئة النقل الجوي الروسية قد أغلقت مؤقتا الأسبوع الماضي مطار محج قلعة بجمهورية داغستان وأمرت بتغيير مسار حركة الطيران لمطارات أخرى، جراء الأحداث التي شهدها المطار احتجاجا على قدوم طائرة تقل ركابا قادمين من إسرائيل.

المصدر: نوفوستي