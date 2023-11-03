بوتين: أرادوا زعزعة الوضع في روسيا من الداخل بالأحداث في داغستان

قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اللقاء مع أعضاء المجلس الاجتماعي في روسيا الاتحادية، إن البعض أراد بواسطة الأحداث في داغستان زعزعة الوضع في روسيا من الداخل.

وأضاف: "وهذا يشير إلى أنهم في الواقع يسعون على الأرجح إلى تحقيق مصالحهم الخاصة وليس مصالح بعض الشعوب الثالثة والدول الثالثة. وفي هذه الحالة، تكمن مصلحتهم في محاربة روسيا وهزها من الداخل. وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق في بلدنا المتعدد القوميات".

إقرأ المزيد

وشدد بوتين على ضرورة، التركيز على أحداث محج قلعة، ويجب إبداء الرد المناسب عليها وفقا للقوانين الروسية، وهو ما سيتم حتما.

وتابع الرئيس بوتين القول: "فيما يتعلق بهذه الأحداث في محج قلعة، طبعا من السهل جدا إلقاء الشرارة. وبطبيعة الحال، على خلفية الفظائع التي تحدث هناك، من السهل القيام بذلك، لأنه، كما قلت بالفعل في الاجتماع مع زملائي في مجلس الأمن الروسي، عندما تنظر إلى الأطفال الذين يعانون، والدماء، قبضة اليد تشتد تلقائيا وتظهر الدموع في العيون. يبدو لي أن هذا هو رد فعل أي شخص عادي. وإذا لم يظهر رد فعل من هذا القبيل، فهذا يعني أن الإنسان ليس له قلب، قلبه على الأغلب من الحجر. يجب علينا الاهتمام بهذا الحدث في داغستان والرد عليه بشكل مناسب، وفقا للقوانين الروسية. سنفعل ذلك بالطبع. بالطبع، يجب علينا التحلي بالهدوء عند التمعن في كل الأحداث التي تجري، وأن نفهم أين يكمن جذر الشر، ومن أين يأتي. يجب أن نفهم وندرك ما يحدث. ونحن نعلم أنه تم ضخ المعلومات المزيفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي من قبل أشخاص يعيشون في الخارج، بما في ذلك في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي