تنزانيا تؤكد مقتل طالب أسرته حماس في 7 أكتوبر

أكدت وزارة الخارجية التنزانية اليوم الخميس مقتل أحد مواطنيها "الذي قضى مباشرة بعدما اعتقلته حماس" خلال هجمات 7 أكتوبر في جنوب إسرائيل.

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وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أسماء طالبين من تنزانيا - كليمنس فيليكس متنغا البالغ من العمر 22 عاما وجوشوا لويتو موليل البالغ من العمر 21 عاما - من بين المفقودين منذ الهجوم.

وأعلنت وزارة الخارجية التنزانية وفاة متنغا الشهر الماضي، دون تقديم تفاصيل حول كيفية مقتله.

يوم الخميس، قال وزير الخارجية جانيوري ماكامبا إن السلطات "أبلغت من قبل الحكومة الإسرائيلية أن جوشوا مويليل، الشاب التنزاني الذي كان يدرس في إسرائيل والذي فقدنا الاتصال به منذ 7 أكتوبر 2023... قُتل فور إلقاء القبض عليه من حماس".

وقال عبر منصة "X" إن السلطات التنزانية تجري الترتيبات اللازمة لسفر أقارب مويل، بما في ذلك والده، إلى إسرائيل مع مسؤول حكومي "للقاء سفيرنا والمسؤولين الإسرائيليين والحصول على مزيد من التفاصيل" حول ظروف وفاته.

وكان الطالبان من بين حوالي 260 شابا تنزانيا ذهبوا إلى إسرائيل للتدريب في مجال الزراعة الحديثة في إطار برنامج الشراكة بين البلدين.

وكانت العديد من الأماكن الأكثر تضررا من هجمات حماس هي البلدات الزراعية الإسرائيلية، أو الكيبوتسات، الواقعة على طول المنطقة المتاخمة لقطاع غزة.

واقتحم مقاتلو حماس حدود غزة العسكرية في 7 أكتوبر وقتلوا حوالي 1200 شخص، وأسروا حوالي 240 آخرين.

وأطلقت حماس سراح عشرات الأسرى مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين احتجزتهم إسرائيل خلال هدنة استمرت أسبوعا الشهر الماضي، لكن تم العثور على آخرين قتلى.

المصدر: أ ف ب