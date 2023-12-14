"كتائب القسام": استهدفنا 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند إسرائيلية في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة

أعلنت كتائب القسام، الخميس، أنها استهدفت 8 آليات عسكرية إسرائيلية في مدينة غزة، فيما أكدت سرايا القدس أنها خاضت اشتباكات ضارية في عدة محاور شرق غزة وغربها.

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وفي بيانات متتالية أعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أن "مجاهديها تمكنوا من استهداف 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ الرضوان بمدينة غزة بقذائف الياسين 105".

وأضافت، أنه "بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية.. أبلغ مجاهدو القسام باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو".

بدورها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، إنه "فجر اليوم خضنا اشتباكات ضارية مع جنود العدو الصهيوني في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة".

وأعلنت سرايا القدس أنها "قصفت موقع "صوفا" والتحشيدات العسكرية في محيطه برشقات صاروخية".

إلى ذلك، تواصل القوات الإسرائيلية في اليوم 69 للحرب في غزة قصف مختلف مناطق القطاع شمالا وجنوبا، بينما تطرح الخسائر الكبيرة للجيش الإسرائيلي أسئلة بشأن جدوى التوغل البري.

وطرح موقع "واينت" العبري، الخميس، مجموعة من الأسئلة عن جدوى التوغل البري في قطاع غزة، وذلك بعدما تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر كبيرة بمعركة الشجاعية شرق مدينة غزة.

وقال الموقع إن عشرات الآلاف من مقاتلي حماس ومئات الآلاف من أسلحتهم داخل مئات من الفتحات القتالية المخفية في المباني في الكثير من الأحياء في جميع أنحاء القطاع، تجعل "القتال وجها لوجه" أمرا لا مفر منه للجيش الإسرائيلي.

المصدر: RT