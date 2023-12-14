واشنطن تعلن عن شرط وحيد لوقف الحرب في غزة خلال يوم واحد وتتحدث عن تحول "دراماتيكي"

أكد منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة تأمل أن "تتوقف" الحرب بين إسرائيل وحركة حماس "في أسرع وقت".

وصرح كيربي، في مؤتمر صحفي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، ناقش خلال زيارته لإسرائيل يوم الخميس، تحولا للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة "، قائلا: "لقد تحدّث (ساليفان)،عن إمكانية الانتقال ممّا نسمّيه العمليات العالية الكثافة، التي نراهم يقومون بها الآن، إلى أخف وطأة في المستقبل القريب"، إلا أنه لا يريد أن "يحدد جدولا زمنياً لذلك"، مؤكدا أنّ واشنطن "لا تملي الشروط" على إسرائيل.

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وقال كيربي:"أعتقد أنّنا جميعا نريد أن تنتهي (الحرب) في أسرع وقت ممكن"، مضيفا أنّها قد تنتهي اليوم، إذا تراجعت حماس، لكن هذا لا يبدو مرجّحا في الوقت الحالي".

وأدى تزايد عدد الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، إلى تفاقم الخلاف بين الحليفين الإسرائيلي والأميركي.

ويدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل بقوة، لكنّه وجّه الثلاثاء أقوى انتقاداته إليها، محذّراً من أنّها تخاطر بخسارة الدعم الدولي بسبب "القصف العشوائي".

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

المصدر: أ ف ب+ RT