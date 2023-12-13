الحرب على غزة وتداعياتها الميدانية والسياسية في يومها الـ68.. لحظة بلحظة

دخلت الحرب على غزة يومها الـ68 حيث تستمر القوات الإسرائلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

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