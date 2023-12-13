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الحرب على غزة وتداعياتها الميدانية والسياسية في يومها الـ68.. لحظة بلحظة

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الحرب على غزة وتداعياتها الميدانية والسياسية في يومها الـ68.. لحظة بلحظة
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دخلت الحرب على غزة يومها الـ68 حيث تستمر القوات الإسرائلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

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