 
مباشر

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات أمريكية وبريطانية جديدة على "حماس"

أخبار العالم

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات أمريكية وبريطانية جديدة على
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wlba

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عقوبات جديدة على مسؤولين في حركة "حماس" ووسطاء معها.

وذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف ثمانية أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.

يشار إلى أن هذه رابع رزمة من العقوبات الأمريكية على "حماس" منذ بدء السابع من أكتوبر.

وكان آخرها في 14 نوفمبر الفائت، حيث أعلنت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات جديدة فرضتها بالتنسيق مع المملكة المتحدة على مسؤولين في "حماس" وأفراد مرتبطين بهم، وخصوصا مسؤولا في حركة الجهاد الإسلامي.

وبينت الوزارة أن الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات ممثل حركة الجهاد في إيران ناصر أبو شريف، والقيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري، إضافة إلى شركة نبيل شومان للصيرفة التي مقرها في لبنان والمتهمة بإجراء تحويلات بين حماس وطهران.

كذلك تستهدف العقوبات البريطانية التي تم تنسيقها مع واشنطن، 4 قياديين كبار في حماس، واثنين من الممولين.

المصدر: رويترز" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا