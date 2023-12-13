الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات أمريكية وبريطانية جديدة على "حماس"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء أن الولايات المتحدة وبريطانيا فرضتا عقوبات جديدة على مسؤولين في حركة "حماس" ووسطاء معها.

وذكرت الوزارة أن العقوبات تستهدف ثمانية أفراد يعملون على استمرارية نشاط حماس من خلال تمثيل مصالح الحركة في الخارج وإدارة شؤونها المالية.

يشار إلى أن هذه رابع رزمة من العقوبات الأمريكية على "حماس" منذ بدء السابع من أكتوبر.

وكان آخرها في 14 نوفمبر الفائت، حيث أعلنت الولايات المتحدة سلسلة عقوبات جديدة فرضتها بالتنسيق مع المملكة المتحدة على مسؤولين في "حماس" وأفراد مرتبطين بهم، وخصوصا مسؤولا في حركة الجهاد الإسلامي.

وبينت الوزارة أن الأفراد الذين استهدفتهم العقوبات ممثل حركة الجهاد في إيران ناصر أبو شريف، والقيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري، إضافة إلى شركة نبيل شومان للصيرفة التي مقرها في لبنان والمتهمة بإجراء تحويلات بين حماس وطهران.

كذلك تستهدف العقوبات البريطانية التي تم تنسيقها مع واشنطن، 4 قياديين كبار في حماس، واثنين من الممولين.

المصدر: رويترز" + RT