ما الدول التي عارضت مشروع القرار المصري الموريتاني حول غزة في جلسة الجمعية العامة؟ (صورة)

صوتت 153 دولة، بما في ذلك روسيا والصين، لصالح مشروع قرار مصري موريتاني يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، بينما صوتت 10 دول ضده، وامتنعت 25 دولة عن التصويت.

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والدول التي رفضت التصويت هي: "الولايات المتحدة الأمريكية، النمسا، إسرائيل، غواتاميلا، التشيك، ناورو، ولايات ميكرونيسيا المتحدة، براغوي، بابوا غينيا الجديدة".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار إماراتي مماثل في مجلس الأمن الدولي.

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن سلطة ومصداقية مجلس الأمن الدولي تقوضتا بسبب عدم القدرة على تبني قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي أكتوبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة (المؤلفة من 193 دولة) قرارا، بتأييد 121 صوتا مقابل 14 صوتا رافضا وامتناع 44 عن التصويت، يدعو إلى "هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية".

المصدر: RT