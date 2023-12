مظاهرات مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة تلاحق بايدن حول الولايات المتحدة (فيديوهات)

"Biden Biden you can't hide, we charge you with genocide."



An emergency protest at the White House #now after the Israeli invasion of Al Shifa Hospital in #Gaza. 15.11.23#IsraeliButchers#GazaGenocide#CEASEFIRE_NOW#Strike_for_Gaza#BoycottZara#الاضراب_الشاملpic.twitter.com/CAecvRE9Fa