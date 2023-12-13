مظاهرات مطالبة بوقف إطلاق النار في غزة تلاحق بايدن حول الولايات المتحدة (فيديوهات)

لاحقت هتافات "جو الإبادة الجماعية" و"وقف إطلاق النار الآن في غزة" الرئيس الأمريكي جو بايدن في أنحاء الولايات المتحدة الأسابيع الأخيرة، في محاولة لإيصال رسالة مباشرة إلى الرئيس.

وذكر موقع The Hill أنه من حفل جمع التبرعات لحملة بايدن للانتخابات الرئاسية 2024، إلى إضاءة شجرة عيد الميلاد، توقف بايدن في كولورادو وماساتشوستس ونيفادا وكاليفورنيا وبنسلفانيا، حيث تواجد متظاهرون في كافة المواقع وهم يهتفون "العار" و"بايدن، لا يمكنك الاختباء؛ نحن نتهمك بالإبادة الجماعية" في غزة.

ووقعت احتجاجات للمطالبة بوقف دائم لإطلاق النار في البيت الأبيض أيضا، حيث رفع متظاهرون مقيدون بالسلاسل على طول سياج البيت الأبيض يوم الاثنين، شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية، وقف إطلاق النار الآن" في غزة.

"Never again for anyone" protest outside White House. Ceasefire now Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/uyy5zfR2TA — Catalystforlife (@Catalyst_4_life) December 12, 2023

وفي فيلادلفيا، خارج فندق هيلتون الذي استضاف حفل استقبال للحملة الانتخابية، بحضور بايدن، رفع بعض المتظاهرين لافتة كبيرة كتب عليها "الإبادة الجماعية لجو ونيتان النازي"، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويهتفون بدعوات إلى تحرير فلسطين وغزة، وحماية المدنيين.

Protest happening now in Philly ahead of Biden's expected arrival at the Hilton shortly:



"Joe Biden and the United States vetoed a UN-demanded ceasefire. What do we think about that, Philadelphia?"



"Shame!" pic.twitter.com/TmYxxIELLe — UNICORN RIOT (@UR_Ninja) December 11, 2023

وأثناء وجوده في لاس فيغاس، نيفادا، وسانتا مونيكا، كاليفورنيا، يوم الجمعة، التقى بايدن بعشرات المتظاهرين الذين كانوا يهتفون "وقف إطلاق النار الآن"، متهمين إياه بارتكاب إبادة جماعية، ويحملون لافتات وأعلام فلسطينية.

وقال الموقع الأمريكي إن هذه التظاهرات، توضح بعض ردود الفعل العنيفة في الداخل على نهج بايدن في الحرب بين إسرائيل و"حماس"، والتي كشفت عن انشقاقات في الحزب الديمقراطي.

ويأتي ذلك أيضا في الوقت الذي اتهم فيه العديد من الأمريكيين العرب أنهم لا يخططون لدعم إعادة انتخاب بايدن، حتى لو صوتوا له في عام 2020، لأن الولايات المتحدة ترفض دعم وقف إطلاق النار في الحرب التي أودت بحياة أكثر من 15000 شخص في غزة.

وقال مساعد سابق لبايدن إن "الرئيس على علم بالاحتجاجات عندما يسافر وأن كل رحلة تتضمن خطة احتجاج، بغض النظر عن الحدث الذي يحضره"، مشيرا إلى أن "الفرق المتقدمة والخدمة السرية تعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية على الأرض لإدارة الاحتجاجات قبل زيارات الرئيس أو السيدة الأولى، ويكون الفريق المتقدم على اتصال دائم مع مدير رحلة الرئيس، الذي يبقيه ودائرته الداخلية على إطلاع".

المصدر: The Hill