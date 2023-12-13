تحديث مستمر.. قتلى وجرحى بقصف إسرائيلي لقطاع غزة

أفاد مراسل RT بشن القوت الإسرائيلية سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة شمال وجنوب قطاع غزة، أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى.

وأشار مراسلنا إلى استقبال مجمع ناصر الطبي لقتيلين اثنين و7 إصابات متوسطة جرّاء استهداف منزل سكني في شارع السماسمة في معسكر خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما استقبل مشفى شهداء الأقصى طفلين قتلا في استهداف إسرائيلي لمنزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، إلى جانب وقوع عدد من الإصابات.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 18000 قتيل وأكثر من و49600 جريح منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ68 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT