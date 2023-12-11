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صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 18205

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صحة غزة: ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي للقطاع إلى 18205
Globallookpress
دير البلح بقطاع غزة
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ارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي لقطاع غزة إلى 18205 قتلى، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الإثنين.

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وقالت الوزارة في بيان مقتضب "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 18205 شهداء، و49645 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي". 

وفي وقت سابق من اليوم، قُتل 25 مواطنا على الأقل، في قصف نفذته طائرات الجيش الإسرائيلي، على منازل مواطنين في مدينة دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأوضحت وكالة "وفا" أن مخيم المغازي وسط القطاع تعرض لقصف عنيف من قبل الطيران الإسرائيلي، حيث "نقل العشرات بين شهيد وجريح إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح".

وتستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة مع دخول الحرب يومها الـ66، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT + "وفا"

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