تقرير عبري: المخابرات الألمانية تشارك في مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى جديدة بين إسرائيل و"حماس"

أفادت القناة "N12"العبرية نقلا عن "مصادر فلسطينية" بأن جهاز المخابرات الألمانية "BND" يشارك في مفاوضات حول صفقة تبادل أسرى جديدة، بين تل أبيب و"حماس".

وأشار التقرير نقلا عن "مصادر عربية" إلى أن "إسرائيل قدمت، خلال البحث عن صفقة أخرى، عرضا أوليا يتمثل في الإفراج عن 50 امرأة، وعن مصابين وكبار في السن، من أسرى "حماس"، مقابل الإفراج عن 150 من الأسرى المرضى والكبار في السن من إسرائيل".

ولفت التقرير إلى "سيناريوهين متوقعان من جانب زعيم حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار:

الخطة الكبيرة:

- "تنص على وقف القتال..عندها يستمر حكمه في غزة..وهذا يعني وقف إطلاق نار طويل الأمد.. وإن احتمال إبرام صفقة أسرى كبيرة "الكل مقابل الكل"، ضئيلة جدا في المدى القريب..السنوار ليس هناك، وسيكون من الصعب على إسرائيل الموافقة على وقف إطلاق النار".

الخطة الثانية:

- "تتحدث عن هدنة مؤقتة، وحرق الوقت في مواجهة الحرب الإسرائيلية.. والإجراء هو صفقة دفعة إنسانية صغيرة أي الإفراج عن مرضى ونساء، الأمر الذي يقدم لحماس عدة أيام.. احتمال وقوع مثل هذا الأمر متوسط ومن الممكن أن يحدث الشهر القادم، والهدف في إسرائيل هو محاولة الوصول الى هذا الاتفاق، الذي يعتمد على أدوات ضغط".

ونقلت "القناة 12" العبرية عن مصدر إسرائيلي مساء الاثنين قوله بإمكانية إبرام اتفاق تبادل أسرى جديد بين إسرائيل وحركة حماس، وأن تحركات تجري بهذا الشأن حاليا.

هذا في حين نفت حركة "حماس" يوم الثلاثاء ما أشيع من أنباء عن "صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل".

وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ68 حيث تستمر القوات الإسرائلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

المصدر: I24" + RT"