قيادي في "حماس" يكشف موقف الحركة من صفقة تبادل جديدة للأسرى مع إسرائيل

نفت حركة "حماس" اليوم الثلاثاء ما أشيع من أنباء عن "صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل".

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وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان: "لا يوجد حديث عن أي صفقة تبادل أسرى قبل توقف العدوان على غزة"، مؤكدا على أن "الجانب الإسرائيلي يهدف من التسريبات الجارية إلى مواجهة الضغوط الداخلية".

وأضاف أن "المواقف الإسرائيلية بشأن صفقة مرتقبة هي للاستهلاك الداخلي".

وأمس الاثنين، نقلت "القناة 12" العبرية عن مصدر إسرائيلي قوله إن هناك إمكانية إبرام لاتفاق تبادل أسرى جديد بين إسرائيل و"حماس"، وأن تحركات تجري بهذا الشأن حاليا.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على استئناف الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

ويواصل الوسيطان القطري والمصري المفاوضات حول الهدنة بالرغم من استئناف القتال بين إسرائيل و"حماس".

تجدر الإشارة إلى أن الهدنة السابقة بين إسرائيل و"حماس"، التي بدأت في 24 نوفمبر واستمرت لـ7 أيام، أتاحت إطلاق سراح 80 رهينة إسرائيلية و240 أسيرا فلسطينيا.

كما تم إطلاق سراح مواطنين روس في غزة خارج إطار اتفاق الهدنة، "تقديرا لموقف روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين"، حسب بيان صدر عن "حماس".

المصدر: RT