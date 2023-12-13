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الأمم المتحدة: لم نتلق أي تأكيدات حول إغراق إسرائيل أنفاق غزة

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الأمم المتحدة: لم نتلق أي تأكيدات حول إغراق إسرائيل أنفاق غزة
Globallookpress Abed Rahim Khatibdpa
صورة أرشيفية
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قالت منسقة الشؤون الإنسانية بالأراضي الفلسطينية لين هاستنغز، إن الأمم المتحدة لا تملك أي تأكيد لأنباء إغراق إسرائيل أنفاق غزة بمياه البحر، محذرة من عواقب ذلك لأجيال إن حدث فعلا.

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وأضافت هاستنغز: "لا تؤكد الأمم المتحدة أن الأنفاق في غزة غمرت بالمياه، ولكننا رأينا عددا من التقارير الصحفية، وسيؤثر ذلك إن حدث فعلا على سكان غزة لأجيال، ويجعل الحصول على مياه الشرب أكثر صعوبة في القطاع".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن إسرائيل قامت بتركيب مضخات لإغراق أنفاق حركة "حماس" بمياه البحر.

من جانبه علق الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس الثلاثاء على هذه التقارير، بأن الإدارة الأمريكية لم تتمكن من تأكيد عدم وجود رهائن محتجزين حاليا في الأنفاق بما لا يدع مجالا للشك، وأضاف أن "مقتل شخص مدني واحد مأساة مطلقة".

المصدر: نوفوستي

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