لافروف: واشنطن تريد حلا على هواها ولن نوافق على أي تسوية تمسّ أمن إسرائيل ولا تشمل قيام دولة فلسطين

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا لن توافق على أي اتفاقيات للتسوية في الشرق الأوسط تمس أمن إسرائيل، ولا تشمل قيام دولة فلسطين.

وأضاف لافروف في كلمة له أمام مجلس الاتحاد الروسي: "المشكلة غير المحسومة المتمثلة في عدم قيام دولة فلسطينية هي العامل الوحيد والرئيسي الذي يغذي التطرف في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

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وأشار إلى أن "هناك قرارات عمرها 75 عاما ونصت على قيام دولة فلسطين، الدولة العربية التي لم يعلنها أحد إلى جانب دولة إسرائيل".

وتابع: "وبالحكم على الموقف الذي يتبناه الغرب الآن، يتبين أنه ليس لديه أي نية لتأسيس دولة فلسطينية.. الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية لا يريدان توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية كما نص قرار قيام دولة فلسطين".

وشدد على أنه "لا يمكن تقبل الأساليب الإسرائيلية ضد "حماس" والتي تتسبب بمعاناة المدنيين".

وأشار إلى أن إسرائيل على الرغم من مناشدات روسيا وعدد من الدول، تواصل "أنشطة إنشاء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية".

ولفت لافروف إلى أن الولايات المتحدة منذ فترة طويلة رفضت العمل ضمن إطار "اللجنة الرباعية" للتسوية في الشرق الأوسط، روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وشدد لافروف على أن الولايات المتحدة تريد "إيجاد حل "على هواها" للقضية الفلسطينية، واختراع شيئ ما يمكن تسميته "لاحقا" دولة فلسطينية".

المصدر :تاس