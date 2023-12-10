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الكرملين: بوتين يؤكد لنتنياهو موقفه المبدئي المتمثل في رفضه وإدانته للإرهاب بكل أشكاله

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الكرملين: بوتين يؤكد لنتنياهو موقفه المبدئي المتمثل في رفضه وإدانته للإرهاب بكل أشكاله
Telegram / МИД России 🇷🇺
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم احتدام النزاع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي في غرة.

وأعلن الكرملين في بيانه أن بوتين أكد لنتنياهو ثبات موقفه المتمثل في رفضه وإدانته للإرهاب بكل أشكاله.

وأوضح الكرملين في بيانه أن المكالمة ركزت على الأوضاع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لاسيما الوضع الإنساني الكارثي في ​​قطاع غزة.

وأكد بوتين على ضرورة ألا تعود عمليات "مكافحة الإرهاب" بعواقب وخيمة على المدنيين العزل.

كما أكد بوتين استعداد روسيا لتقديم كافة المساعدة الممكنة من أجل تخفيف معاناة المدنيين ووقف تصعيد النزاع.

وأعرب الجانبان عن اهتمامها المشترك بمواصلة التعاون لإجلاء المواطنين الروس وأسرهم من قطاع غزة، وإطلاق سراح الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

واتفقا على مواصلة الاتصالات الثنائية بهذا الصدد.

المصدر: RT

 

 

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