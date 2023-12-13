إسرائيل تصادر أراضي في القدس الشرقية لبناء قطار هوائي

صادرت إسرائيل أراضي في القدس الشرقية بغرض بناء قطار هوائي يمر فوقها.

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ودانت الجامعة العربية في بيان لها اليوم الأربعاء القرار الإسرائيلي، مؤكدة "أن هذا الفعل يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن المُلزمة التي تحظر الإجراءات الأحادية في الأراضي المحتلة".

وأضافت أن "مصادرة الأراضي ونزع الملكية وتهجير السكان من القدس الشرقية تمثل خطة ممنهجة لتهويد القدس، تباشرها إسرائيل مستغلة الانشغال العالمي بجرائمها في غزة".

وشددت على أنه يجب "على المجتمع الدولي الانتباه إلى السياسات الإسرائيلية الخطيرة في المناطق المقدسة وخاصة في ضوء الأيدلوجية الفاشية لحكومة اليمين المتطرف التي تقود إسرائيل اليوم".

وفي عام 2019، أودعت الحكومة الإسرائيلية مخطط إقامة قطار هوائي (تلفريك) لدى "اللجنة الوطنية للبنى التحتية الإسرائيلية"، وسط رفض فلسطيني.

ويمتد القطار من القدس الغربية إلى جبل الزيتون في القدس الشرقية المطل على البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ومن ثم يصل إلى باب المغاربة، إحدى بوابات البلدة القديمة، المؤدي إلى ساحة البراق، التي يسميها اليهود حائط المبكى، والملاصقة للمسجد الأقصى.

المصدر: RT