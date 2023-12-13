"أكسيوس": واشنطن تؤجل بيع بنادق "إم-16" لإسرائيل بسبب عنف المستوطنين في الضفة الغربية

كشف مسؤولان أمريكيان، يوم الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن، أجلت صفقة بيع بنادق هجومية من طراز "إم-16" إلى إسرائيل، بسبب عنف المستوطنين الإسرائيليين المتزايد في الضفة الغربية.

ونقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن المسؤولين قولهما، إن صفقة تتضمن 20 ألف بندقية من طراز "إم-16" أمريكية الصنع سيتم إحالتها إلى وزارة الخارجية للمراجعة، وذلك لأن إدارة بايدن لا تشعر بالثقة في أن الحكومة الإسرائيلية تفعل ما يكفي لضبط المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية.

وأوضح الموقع أن الولايات المتحدة تحتاج إلى مزيد من الضمانات من الحكومة الإسرائيلية بأنها ستفعل ما يكفي للحد من العنف في الضفة الغربية.

وقد تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، التي وصلت بالفعل هذا العام إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 15 عاما، بعد أن شنت إسرائيل حربا جديدة على قطاع غزة ردا على معركة طوفان الأقصى التي أشعلتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مع فصائل المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي.

ويوم الاثنين الماضي، صرح رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، بأن الاتحاد الأوربي بدأ تدبيج قائمة بالمستوطنين الإسرائيليين الذين سيخضعون لعقوبات بسبب الهجمات والاعتداءات في الضفة الغربية المحتلة.

وسبق أن ندد بوريل "بشدة" بالهجمات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مقتل 122 فلسطينيا على الأقل على أيدي القوات الإسرائيلية أو على أيدي مستوطنين في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر.

المصدر: RT