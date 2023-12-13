رئيس الوزراء الإسباني يدعو الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة في غزة

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمنع مقتل المدنيين في غزة.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء أمام البرلمان الأوروبي، حيث تابع: "علينا أن نتحدث بصوت عال وواضح، في جبهة موحدة. يجب علينا أن ندين هجمات (حماس) الإرهابية، ونطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن، وندعم الحرب ضد الإرهاب في الشرق الأوسط، ونعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس والوجود. ولكن، وبنفس الاقتناع، علينا أن نقول لقد طفح الكيل، أوقفوا قتل المدنيين في غزة، بما في ذلك الآلاف من الأطفال".

وأضاف سانشيز أنه يجب على أوروبا أن تطالب باحترام القانون الدولي، وأن تتصرف بنفس الوضوح والوحدة التي استجابت بها للوضع في أوكرانيا، وأن تساهم في البحث عن حل نهائي وشامل لهذا الصراع. ودعا رئيس الوزراء الإسباني، تحقيقا لهذه الغاية، إلى "الاعتراف بوجود دولة فلسطينية تعيش جنبا إلى جنب بسلام وأمن مع دولة إسرائيل".

وكان سانشيز قد التقى في وقت سابق برئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، وبعد كلمته في ستراسبورغ سيسافر إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي والبلقان.

المصدر: نوفوستي