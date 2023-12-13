كييف تتحدث عن ضرورة اتحاد أوكرانيا وإسرائيل لمواجهة "الأيام الصعبة"

وصفت سفارة كييف في إسرائيل ما يجري من "حروب" في إسرائيل وأوكرانيا بالأيام الصعبة وذلك بالنسبة لأي شخص يتعين عليه التعامل مع "الإرهابيين".

وقالت السفارة الأوكرانية في بيان لها: "أيام صعبة لأي شخص يتعين عليه التعامل مع الإرهابيين".

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وأضافت: "في نفس الوقت الذي تتعامل فيه إسرائيل مع حماس، يواصل الجانب الروسي من محور الشر أيضا أنشطته الإرهابية". على حد وصفها.

وأردفت في بيانها "نحن بحاجة إلى أن نقاتل معا أولئك الذين يعتقدون أن من المشروع إيذاء المدنيين الأبرياء. يجب أن نتحد ضد الإرهاب".

وفي تصريحات سابقة تندرج في نفس السياق، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال إضاءة الشمعة الأولى لعيد "الحانوكا" اليهودي في مكتبه، يوم 7 ديسمبر الجاري، إن "النور سوف يسود في أوكرانيا وإسرائيل".

وفي مناسبات عدّة، دافع زيلينسكي، عن هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مبرّرا ذلك بأنه "لا قواعد حيث يوجد الإرهابيون".

وأضاف: "متأكد من أن روسيا وإيران تقفان أيضا وراء دعم حماس"، محملا روسيا وإيران المسؤولية، كما اتهم روسيا بـ"تحويل أنظار العالم إلى حرب إسرائيل على قطاع غزة، عن المجريات في حربها على أوكرانيا"، مؤكدا أن "كوريا الشمالية من بين الدول الداعمة أيضا لحركة حماس" إلى جانب روسيا وإيران.

المصدر: يديعوت أحرونوت + RT