زيلينسكي محتفلا بعيد يهودي: النور سيسود في أوكرانيا وإسرائيل

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال إضاءة الشمعة الأولى لعيد "الحانوكا" اليهودي في مكتبه، إن "النور سوف يسود في أوكرانيا وإسرائيل".

وأضاء زيلينسكي شمعة عيد "حانوكا" في مكتبه، برفقة مبعوثي "حاباد" (أكبر منظمة يهودية في العالم) الذين يعملون أيضا كحاخامات مدينة في أوكرانيا.

ويعرف "حانوكا" أيضا بعيد الأنوار وعيد التدشين كذلك، هو عيد يهودي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر والأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.

و"حانوكا" هو من الأعياد اليهودية الفرعية والشعبية فهو ليس عيدا توراتيا ولا هو عطلة كأيام السبت، بل فترة راحة، تتميز بالامتناع عن الحداد والتعبير عن الحزن، والقيام ببعض الطقوس الدينية الخاصة.

وفي مناسبات عدة، دافع الرئيس الأوكراني، عن هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، مبررا ذلك بأنه "لا قواعد حيث يوجد الإرهابيون".

وأضاف: "متأكد من أن روسيا وإيران تقفان أيضا وراء دعم حماس"، محملا روسيا وإيران المسؤولية، كما اتهم روسيا بـ"تحويل أنظار العالم إلى حرب إسرائيل على قطاع غزة، عن المجريات في حربها على أوكرانيا"، مؤكدا أن "كوريا الشمالية من بين الدول الداعمة أيضا لحركة حماس" إلى جانب روسيا وإيران.

وتابع: "لقد شاهدتم كمية الذخيرة الكورية الشمالية في غزة. هذه حقيقة، حقيقة مطلقة"، مضيفا: "عندما نتحدث عن القوانين والقواعد، حيثما يوجد إرهابيون لا توجد قواعد".

وفي الأسابيع الأولى للحرب على غزة، أفادت صحيفة "فيستي إسرائيل" بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اعتزم زيارة تل أبيب بمعيّة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إلا أن إسرائيل رفضت استقباله.

المصدر: RT