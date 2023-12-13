"كتائب القسام" تبث مشاهد لتدمير آليات واشتباكات مع جنود الجيش الإسرائيلي بخان يونس (فيديو)

نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من استهداف مقاتليها لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي المتوغلة على محاور مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد تدمير عدد من الدبابات وناقلات الجند الإسرائيلية، فضلا عن الاشتباك مع جنود الجيش الذين تحصنوا بداخل إحدى المدارس في المدينة.

كما ظهر في الفيديو عنصران تابعان لـ "كتائب القسام" أثناء قيامهما بعملية "رصد" لنقطة تجمع الآليات الإسرائيلية، وأنزلا علما يتبع لإحدى وحدات الجيش كان مرفوعا على مبنى مجاور.

المصدر: RT