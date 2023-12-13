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"القسام" تعرض مشاهد من استهداف جنود وآليات إسرائيلية متوغلة في حي الزيتون شرقي غزة (فيديو)

أخبار العالم العربي

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عرضت كتائب "القسام" "مشاهد من استهداف مقاتليها لجنود وآليات إسرائيلية متوغلة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

ونشرت كتائب "القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف مجاهدي القسام لآليات وجنود الاحتلال المتوغلة في حي الزيتون شرق مدينة غزة".

واليوم الأربعاء، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على محاور التوغل.

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وقد دخلت الحرب على غزة يومها الـ68 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

المصدر: RT

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