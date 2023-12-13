تحديث مستمر لساعات المساء.. "القسام" و"السرايا" يعلنان إيقاع قوة خاصة بكمين وقتل عشرات الجنود

أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس، عن قتل عدد من الجنود وتدمير العديد من الآليات العسكرية الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، وأنهما تخوضان اشتباكات ضارية على محاور التوغل.

وأصدرت "كتائب القسام" و"سرايا القدس" خلال اليوم بيانات منفصلة بشأن مسار المعارك الضارية في وخان يونس وحي الشجاعية، وإعلانها عن تدمير عدد من الآليات وقتل جنود إسرائيليين، تزامنا مع قصف حشودات إسرائيلية داخل غزة وفي غلاف القطاع.

بيانات "كتائب القسام"



16:09: كتائب القسام تدك غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

16:01: كتائب القسام تستهدف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم

15:14: كتائب القسام تدك تحشدات قوات العدو المتوغلة في محيط شارع 5 بخان يونس بقذائف الهاون

14:57: تمكن مجاهدو كتائب القسام من تدمير ناقلة جند صهيونية بشكل كامل شرق مدينة خانيونس بقذيفة "P29"

13:24: تمكن مجاهدو كتائب القسام وسرايا القدس وسط قطاع غزة من إيقاع قوة صهيونية قوامها 15 جندياً في كمين محكم والاشتباك معهم من نقطة صفر، والتعامل معهم بالأسلحة المناسبة وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وبعدها دكت مدفعية القسام وسرايا القدس المنطقة بقذائف الهاون من العيار الثقيل

12:28: كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

12:05: كتائب القسام تستهدف 7 دبابات صهيونية وناقلتي جند بقذائف "الياسين 105" وعبوات "شواظ" والعمل الفدائي في محوري شرق وشمال مدينة خانيونس

08:24: كتائب القسام تستهدف دبابة ميركفاه صهيونية في منطقة معن بمدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها

"سرايا القدس"

14:37: سرايا القدس: خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو بالأسلحة الرشاشة في محاور التقدم بحي الشيخ رضوان واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف "التاندوم" في شارع الجلاء.

15:10: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية للعدو في منطقة جحر الديك ومحور التقدم "نتساريم" بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

13:55: سرايا القدس: في عملية مشتركة تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من إيقاع قوة صهيونية قوامها 15 جندياً في كمين محكم والاشتباك معهم بالأسلحة المناسبة من مسافة صفر وايقاع جميع القوة بين قتيل وجريح في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة، وبعدها دكت مدفعية سرايا القدس وكتائب القسام المنطقة بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل.

12:46: سرايا القدس: تمكن مجاهدونا من الاشتباك مع قوة صهيونية راجلة من مسافة صفر وأوقعتها بين قتيل وجريح في محاور التقدم بحي الشجاعية شرق غزة.

12:34: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو بالصواريخ وقذائف الهاون محيط منطقة المحطة ومفترق المطاحن بمدينة خانيونس.

12:11: سرايا القدس: استهدفنا 3 آليات عسكرية صهيونية وناقلة جند بقذائف الـ "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في مخيم جباليا ومنطقة التوام بمحاور التقدم شمال غزة.

11:52: سرايا القدس: خاض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في حي الزيتون شرق غزة واستهدفوا آليتين عسكريتين بقذائف "التاندوم".

10:49: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية في شارع 5 ومحيط مسجد الظلال بمحاور التقدم شرق خانيونس بالصواريخ وقذائف الهاون.

09:12: سرايا القدس: قصفنا التحشدات العسكرية وجنود العدو بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط مسجد الظلال في محور التقدم شرق خانيونس.

يتبع..