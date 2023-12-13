رئيس الأركان الإسرائيلي يصف هجوما لـ"القسام" استهدف قوات "جولاني" في الشجاعية بـ"الصعب والخطير"

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن هجوما لـ"القسام" استهدف قوات جولاني في حي الشجاعية أمس الثلاثاء والذي أسفر عن مقتل 8 جنود وضباط، "صعب وخطير".

وقال هاليفي خلال زيارته لجنود جرحى، "كما نعلم جميعا، شهدنا أمس حدثا صعبا (في الشجاعية)، تعرضت فيه إحدى وحدات القوات لمحنة، كما تعرض العديد من الضباط في الجيش لإطلاق النار والخطر".

وأضاف: "الضباط في المقدمة لأن هذه هي الطريقة التي نعمل بها في الجيش الإسرائيلي، نعتقد أن من الصواب القتال بهذا الشكل، كما نعتقد أن من الصواب الانتصار".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، عن مقتل 8 ضباط في كمين نصبته "كتائب القسام" بحي الشجاعية شمال القطاع أمس الثلاثاء، بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني.

وهذا أكبر عدد من القتلى تعلن عنه إسرائيل خلال يوم واحد، ما يرفع حصيلة خسائر جيشها منذ الـ 7 من أكتوبر إلى 444 جنديا وضابطا.

وأعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أمس الثلاثاء أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.

المصدر: RT