"تايمز أوف إسرائيل": ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في غزة

أعلنت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عدد العسكريين الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر الماضي بلغ 105.

وأشارت الصحيفة نقلا عن الجيش الإسرائيلي، إلى وفاة جندي إسرائيلي إضافي أمس الاثنين متأثرا بجروح أصيب بها الشهر الماضي خلال معارك قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى إلى 105.

وأضافت أن 13 جنديا قتلو خلال العملية البرية بنيران صديقة جراء خطأ في التشخيص من قبل القوات الإسرائيلية.

ولفتت إلى إصابة 3 جنود آخرين بينهم اثنان من جنود الاحتياط من اللواء المدرع السابع، بجروح خطيرة خلال القتال في جنوب غزة أمس.

وكانت الصحيفة قد أعلنت أمس ارتفاع عدد قتلى الجيش منذ الـ27 من أكتوبر إلى 102 ما بين جندي وضابط.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في وقت سابق أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بالخطأ منزلا تحصن فيه جنود إسرائيليون في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، ما أسفر عم مقتل أحدهم وإصابة آخرين.

وبحسب الصحيفة وقع الحادث عندما طلبت القوات البرية الدعم الجوي ضد مقاتلي حركة "حماس" الذين رصدتهم في مكان قريب، واستجاب سلاح الطيران للطلب، لافتة إلى أنه وبسبب إطلاق نار غير صحيح من الأرض، فقد هاجموا المبنى الذي يتواجد فيه الجنود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 434 منذ 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت كتائب القسام يوم الأحد قتل 40 جنديا إسرائيليا وتدمير 44 آلية عسكرية خلال يوم بينها هجوم خان يونس، فيما قالت سرايا القدس إنها شنت هجمات بينها قتل جنود في الشجاعية يوم الأحد أيضا.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ67 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل