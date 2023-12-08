صحيفة "إسرائيل اليوم": مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخرين باستهداف خاطئ من الطيران الإسرائيلي في غزة

ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بالخطأ منزلا تحصن فيه جنود إسرائيليون في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، ما أسفر عم مقتل أحدهم وإصابة آخرين.

ووفقا للصحيفة، فقد هاجمت طائرة إسرائيلية خلال الأيام الأخيرة عن طريق الخطأ منزلا في قطاع غزة تحصن فيه جنود إسرائيليون.

وبحسب الصحيفة وقع الحادث عندما طلبت القوات البرية الدعم الجوي ضد مقاتلي حركة "حماس" الذين رصدتهم في مكان قريب، واستجاب سلاح الطيران للطلب، لافتة إلى أنه وبسبب إطلاق نار غير صحيح من الأرض، فقد هاجموا المبنى الذي يتواجد فيه الجنود.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: يجري التحقيق في الحادث وسيتم عرض المعلومات على عائلات الجنود القتلى ومن ثم الجمهور".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة ارتفاع عدد قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 418، وذلك بعد مقتل جنديين في معارك غزة.

وعلى الجانب الفلسطيني،أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 17177 قتيلا، وإصابة أكثر من 46 ألف شخص منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

ودخلت الحرب على غزة شهرها الثالث حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات القطاع ولاسيما مدينة خان يونس جنوبا، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

المصدر: إسرائيل اليوم