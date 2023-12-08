الجيش الإسرائيلي يعلن تدميره 450 هدفا لـ"حماس" في غزة ( فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تواصل تنفيذ عملياتها ضد مقاتلي حركة "حماس" في شمال وجنوب قطاع غزة، وتحديدا في خان يونس.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي: "بأن قواته استهدفت خلال ال 24 ساعة الماضية نحو 450 هدفا تابعا لـ "حماس" برا وبحرا وجوا، ما أسفر عن مقتل عدد من مقاتلي الحركة في خان يونس".

ووفقا للبيان، "فإن الجيش الإسرائيلي يستمر في خوض المعارك مع مقاتلي "حماس" وفي الكشف عن فتحات الأنفاق تحت الأرض، والوسائل القتالية والبنى التحتية الأخرى التابعة للحركة وتدميرها".

وأضاف: "كجزء من النشاطات التي تقوم بها مجموعة القتال التابعة للواء 7 في قلب خانيونس، قامت خلية الهجوم التابعة للواء بتوجيه طائرات سلاح الجو والتي قضت على عدد كبير من المخربين في سلسلة غارات دقيقة دامت حوالي الساعتين من بدايتها حتى نهايتها".

وتابع: "وتمت مهاجمة 3 مقاتلين رصدهم الجيش باستخدام طائرة مسيرة، حيث تم القضاء على مقاتلين اثنين في حين كشف المقاتل الثالث عن موقع زملائه الآخرين التي تستروا داخل مبنى عسكري قاموا فيه بالتحضيرات لإطلاق قذائف صاروخية باتجاه قواتنا. ".

ولفت إلى أن "منظومة الهجوم البرية قضت بالتعاون مع طائرات على جميع المقاتلين المتحصنين من خلال سلسلة غارات جوية".

وأضاف: "وعلى مدار آخر 24 ساعة هاجمت سلاح البحرية الإسرائيلي باستخدام عشرات البنى التحتية التي استخدمتها القوات البحرية التابعة لحركة حماس في وسط القطاع وجنوبه، باستخدام القذائف المدفعية والذخائر الدقيقة، وذلك بهدف إلحاق أضرار واسعة النطاق بقدراتها البحرية والاستخباراتية".

وخلص إلى "أن من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها مواقع عسكرية ومواقع تصرف فيها مخربو المنظمة، ومواقع استطلاع ومستودعات تم تخزين الوسائل القتالية فيها"، مشيرا إلى أن القوات الإسرائيلية تستمر في التعاون مع القوات البرية وتهاجم البنى التحتية التابعة لحماس في المناطق البحرية.

المصدر: RT