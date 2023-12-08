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في يومها الـ63..الحرب على غزة لحظة بلحظة

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في يومها الـ63..الحرب على غزة لحظة بلحظة
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دخلت الحرب على غزة يومها الـ63 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط مخاوف من كارثة إنسانية أعمق.

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