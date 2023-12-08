بوليانسكي: عرقلة وقف إطلاق النار حكم أمريكي بالإعدام على عشرات الآلاف من الفلسطينيين

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن الولايات المتحدة تحظر على مجلس الأمن التدخل لحل الأزمة في غزة، ونتائج هذه الدبلوماسية هي مقبرة لأطفال فلسطين بغزة.

وقال بوليانسكي: "لن نبالغ إذا قلنا إننا سنشهد أياما حالكة في الشرق الأوسط، من جديد الولايات المتحدة عرقلت الوصول إلى وقف إطلاق النار، وأمام أعيننا حكموا بالموت على عشرات الآلاف المدنيين في فلسطين، وتركت الدبلوماسية الأمريكية وراءها أرضا محروقة ودمار".

وأضاف: "التاريخ لن يغفر هذه التحركات من واشنطن، يمكن الحديث باستخدام عبارات جميلة مثل حقوق الانسان والنظام العالمي القائم على القواعد وما شابه، لكننا شهدنا الآن القيم الحقيقة لهذا النظام، عندما رأينا أن عضوين من مجلس الأمن يتسامحان مع سفك إسرائيل للدماء".

وتابع: "أنا لا ألقي اللوم عليهم، أنا على ثقة بأن نتيجة هذا التصويت لقت صدى في الولايات المتحدة وبريطانيا والشعبان قاما بالدعوة لوقف إطلاق النار وتم تجاهل هذه الدعوات".

وشدد نائب المندوب الروسي على أنه "لم يتبقى لدينا في المجلس ما نفعله سوى مضاعفة الجهود للتوصل إلى قرار سيخفف من معاناة المدنيين، في الحدود والقيود الصغيرة المتاحة لنا، من الضروري أن نضمن التوصل إلى قرار".

وأكد أنه "لا يمكننا أن نترك المدنيين الأبرياء في فلسطين أو إسرائيل تحت رحمة من يعتبر الحرب لعبة جيوسياسية وطريقة لدر الأرباح".

وأوضح بوليانسكي: "نتوقع من الأمين العام التقدم بمقترحات حول كيفية مراقبة تنفيذ القرار 2712 على الأقل كي نشهد نتيجة ما، ونتوقع من الأمين أن يعرب عن رأيه مرة أخرى".

وفشل مجلس الأمن الدولي في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

المصدر: RT