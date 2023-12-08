"كتائب القسام" تعرض مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة

عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد من التحام مقاتليها مع آليات الجيش الإسرائيلي المتوغلة على عدة محاور في قطاع غزة.

وقال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة في تغريدة على قناته في "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ 24 ساعة الأخيرة من تدمير 21 آلية عسكرية كليا أو جزئيا في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأفشلوا محاولة لتحرير الجندي الأسير "ساعر باروخ" أدت إلى مقتله إضافة إلى مقتل وإصابة عدد آخر من الأسرى الصهاينة بسبب القصف الهمجي لمناطق غزة".

وأضاف: "كما استهدف مجاهدو القسام القوات والآليات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى وإصابات بشكل محقق، وقاموا بتفجير عدد من فتحات الأنفاق والمنازل في جنود العدو، كما دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو تل أبيب وأهداف أخرى".

المصدر: RT